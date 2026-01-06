খাগড়াছড়িতে বিপন্ন ভালুক-হরিণসহ ৯ বন্যপ্রাণী উদ্ধার

খাগড়াছড়িতে বিপন্ন ভালুক-হরিণসহ ৯ বন্যপ্রাণী উদ্ধার
খাগড়াছড়িতে বন বিভাগের বিশেষ অভিযানে একটি বিপন্ন এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার (কালো ভালুক), ছয়টি মায়া হরিণ এবং দুটি বানর উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকালে খাগড়াছড়ি সদরের তেঁতুল তলা এলাকার সাবেক ইউপি মেম্বার নবদ্বীপ চাকমার বাগানবাড়ি থেকে এসব প্রাণী উদ্ধার করা হয়।
খাগড়াছড়ি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. ফরিদ মিঞা জানান, মঙ্গলবার সকাল থেকে খাগড়াছড়ি বন বিভাগ, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের যৌথ অভিযানে বন্যপ্রাণীগুলোকে উদ্ধার করা হয়েছে। যিনি প্রাণীগুলোকে এতদিন লালন-পালন করেছেন, তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং ভবিষ্যতে এমন কাজে লিপ্ত থাকবে না বলে নিশ্চিত করেছেন।
সাবেক ইউপি মেম্বার নবদ্বীপ চাকমা বলেন, এই বন্য প্রাণীগুলোকে বিভিন্ন সময় মানুষ শিকার করেছে বিক্রি ও খাওয়ার জন্য। আমি যখনই খোঁজ পেয়েছি টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে সংরক্ষণ করেছি। এই বন্য প্রাণীগুলো যদি এভাবে শিকার হয়ে যায় তাহলে কিছুদিন পরে এই বিরল প্রজাতির প্রাণীগুলো আর পাওয়া যাবে না। তাই আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সংরক্ষণ করে কিছুদিন আগে বন বিভাগের সঙ্গে কথা বলে তাদের আসতে বলি। আজকে তারা এসে প্রাণীগুলো নিয়ে গেছে। এগুলো সরকারিভাবে সংরক্ষণ করা হবে।
কেএইচকে/এমএস