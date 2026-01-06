বসতবাড়িতে আগুন, প্রাণ গেলো ৪ মাসের ঘুমন্ত শিশুর

বসতবাড়িতে আগুন, প্রাণ গেলো ৪ মাসের ঘুমন্ত শিশুর
লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ পৌর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আয়াত নামে ৪ মাস বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ৩টি বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে রামগঞ্জ পৌরসভার নরিমপুরের মধ্য টামটা ইয়াছিন মজুমদার বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আয়াত ওই বাড়ির দুলাল মিয়ার ছেলে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরে খাবার শেষে দুলাল ঘরের বাহিরে যান। এসে দেখেন ঘরে আগুন জ্বলছে। গ্যাস সিলিন্ডারেও লেগে যায়। এতে মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে প্রতিবেশী শহীদ উল্লাহ ও সিরাজ মিয়ার ঘরও পুড়ে যায়। খবর পেয়ে রামগঞ্জ উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের আধাঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর আগেই তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এর মধ্যে ঘরে বিছানায় থাকা শিশু আয়াত পুড়ে মারা যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঘরগুলোর ভেতরে ৩টি গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। এরমধ্যে দুটি খালি থাকলেও অন্যটিতে গ্যাস ছিল। ৪ ঘরে আগুন লাগে। এর মধ্যে ৩টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
রামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার পিয়াস চন্দ্র সরকার বলেন, দুলাল মিয়ার ঘরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আগুনে এক শিশু মারা গেছে। আগুনে ঘরসহ আসবাবপত্র পুড়ে ৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
রামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারাশিদ বিন এনাম বলেন, আগুনে এক শিশু পুড়ে মারা যাওয়ার খবরে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ১০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়। তাদেরকে ঢেউটিনসহ আরও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে।
কাজল কায়েস/কেএইচকে/এমএস