কেন্দ্র দখল করতে এলে প্রতিহত করবেন: ভোটারদের হাসনাত আবদুল্লাহ
এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ ভোটারদের উদ্দেশে বলেছেন, এবার আপনারা কেন্দ্র পাহারা দেবেন। কেন্দ্র দখল করতে এলে তাদের প্রতিহত করবেন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দেবিদ্বার উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। আগ্রাসনবিরোধী পদযাত্রার অংশ হিসেবে বিরাল্লা এলাকায় এক উঠান বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
ভোটারদের উদ্দেশে হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, ‘ভোট তাদের বিরুদ্ধে দেবেন যারা দুর্নীতি করে, টেন্ডারবাজি করে, মামলাবাজি করে। ইনসাফের জন্য, দুর্নীতি ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানের জন্য এবার আমরা ভোট দেবো।’
তিনি বলেন, ‘এবার আমরা টাকার কাছে বিক্রি হবো না। যে টাকা নিয়ে আসবে তাদেরক আমরা প্রত্যাখ্যান করবো। নেতা একদিন ভোটারদের পেছনে ঘোরে এক হাজার টাকা নিয়ে, আর ভোটাররা পাঁচ বছর টাকা নিয়ে ঘোরে নেতার পেছনে।’
এসময় জামায়াত ও এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/এমএস