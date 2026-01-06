  2. দেশজুড়ে

জোটে অংশ নেওয়ায় ফেনীতে এনসিপির ৫ নেতার পদত্যাগ

প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
পদত্যাগকারী এনসিপির নেতারা

১১ দলীয় জোটে অংশ নেওয়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ফেনী জেলা শাখার বিভিন্ন পদে থাকা পাঁচ নেতা পদত্যাগ করেছেন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ফেনী প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের কথা জানান তারা।

পদত্যাগ করা নেতারা হলেন ফেনী জেলা কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক শুভ ও আবদুর রহিম, সদস্য নূরে আজিম, জুনায়েদ হোসেন ও আজিজুল হক।

সংবাদ সম্মেলনে তারা উল্লেখ করেন, জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মধ্যমপন্থার রাজনীতি করার কথা বললেও বর্তমানে নিজস্ব মতাদর্শ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত ও নীতিগত দিক বিবেচনায় স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়েছেন বলে জানান তারা।

পদত্যাগ করা ওমর ফারুক শুভ বলেন, ‘এনসিপি বলেছিল ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবে। কিন্তু সেটি তারা না করে নির্বাচনের জন্য একটি জোটে গিয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পদত্যাগ করেছি।’

