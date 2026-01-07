জলমহাল দখল নিয়ে বিএনপি-ছাত্রদলের বিরোধ, হামলায় আহত ৪

জলমহাল দখল নিয়ে বিএনপি-ছাত্রদলের বিরোধ, হামলায় আহত ৪
কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে ‘বিল মাকসা’ নামক একটি জলমহালের দখল ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তিতুমীর হোসেন সোহেলসহ ৪ জন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বাঙ্গালপাড়া ইউনিয়নের লাউড়া গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় একটি মোটরসাইকেলও ভাঙচুর করা হয়।
আহতদের অভিযোগ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাঈদ আহমেদের নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অষ্টগ্রাম সদর ও আশপাশ এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং দোষীদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
হামলায় গুরুতর আহতরা হলেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তিতুমীর হোসেন সোহেল (৩৫), তাকবীর (২৮), মীর রাফি (২৩) ও রিমন (৩৫)।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, জলমহালটির দখল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে টানাপড়েন চলছিল। এরই জেরে মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ রয়েছে, উপজেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাঈদ আহমেদের অনুসারীরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তিতুমীর সোহেল ও তার সঙ্গে থাকা লোকজনের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রদল নেতাকে রক্ষা করতে গেলে তাদেরকেও কুপিয়ে জখম করা হয়।
আহতদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে তাদের উদ্ধার করে অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দেন এবং অবস্থার অবনতি হওয়ায় গুরুতর আহতদের কিশোরগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।
উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আহত তিতুমীর হোসেন সোহেল বলেন, উপজেলা বিএনপি সভাপতি সৈয়দ সাঈদ আহমেদ নির্দেশে তার লোকজন এই হামলা চালিয়েছে। আমরা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।
উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম শাহীন অভিযোগ করে বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকে সাঈদ এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছেন। আজ তার বাহিনী দিয়েই ছাত্রদল আহ্বায়কসহ কয়েকজনকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে। আমরা সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।
তবে বিষয়টি অস্বীকার করে উপজেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাঈদ আহমেদ বলেন, হামলার বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। শুনেছি আকসার ও শহিদুল মাছ নিয়ে কুলিয়ারচর যাওয়ার পথে হামলার শিকার হয়। পরে বাঙালপাড়ার লাউড়া এলাকার লোকজন তাদের উদ্ধার করতে গেলে ওই সময় ছাত্রদল সভাপতি আহত হন।
অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেব খান জানান, ঘটনার বিষয়ে এখনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
