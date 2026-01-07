  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ১১ ফার্মেসিকে ২ লাখ টাকা জরিমানা

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিয়মবহির্ভূত ওষুধ রাখায় ১১টি ফার্মেসিকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রাজিব হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাজিব হোসেন বলেন, অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিয়মবহির্ভূত ওষুধ রাখায় ১১টি ফার্মেসিকে ২০ হাজার ২ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে জেলা ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক আবু জাফরসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

