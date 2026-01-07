মাগুরায় গরুচোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

মাগুরায় গরুচোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা
মাগুরার ইছাখাদা এলাকায় গরুচোর সন্দেহে মো. আকিদুল হোসেন (৩৫) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে আসলে আকিদুল মারা যান বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সম্প্রতি এলাকায় গরু চুরির ঘটনা বাড়তে থাকায় জনমনে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বুধবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে টেংয়াখালী এলাকা থেকে গরু চুরি করে পালানোর সময় দুই থেকে তিনজনকে স্থানীয়রা ধাওয়া করে। এসময় একজনকে ইছাখাদা পশ্চিমপাড়া এলাকায় আটক করা হয়েছে বলে দাবি করেন এলাকাবাসী।
আটকের পর স্থানীয়রা তাকে গণপিটুনি দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় আকিদুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
অন্যদিকে নিহত আকিদুলের স্ত্রী অধীফার দাবি, আকিদুল গরু চুরির সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নন, তিনি ঢাকা থেকে রাতে ইছাখাদা বাজারে নামেন। এরপর তাকে এই অবস্থা করে, এটি পরিকল্পিত হত্যা।
নিহতের ছেলে সানমুন বলেন, আমার বাবার বিরুদ্ধে আনা চুরির অভিযোগ সাজানো। তাকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন সাইপ্রাস ছিলেন, দেশে এসে ঢাকাতে কাঁচামালের ব্যাবসা করে। তিনি গরু চুরির ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নন।
এ দিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয়রা গরু চুরি চক্রের বাকি সদস্যদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ্ শিবলী সাদিক জানান, ভোর ৫টার দিকে আকিদুল নামে একজন ইছাখাদা গ্রামে গরু ও ছাগল চুরি করার সময় এলাকার লোক তাকে ধরে গণপিটুনি দেয়। পরে ৯৯৯-এ ফোন দিলে আমরা তাকে উদ্ধার করি। তার বিরুদ্ধে আগের গরু চুরির মামলা রয়েছে। ঘটনার কারণ, জড়িত ব্যক্তি ও প্রকৃত সত্য উদঘাটনে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এমএন/এএসএম