কৃষি জমির মাটি কাটার অপরাধে ৮ লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি কাটার স্বপন কবিরাজ নামে এক ব্যক্তির ৮ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) দিনগত রাতে উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের চরবংশী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অর্থদণ্ড দেয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন রায়পুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান কাউছার। এতে রায়পুর থানা পুলিশ সহযোগিতা করে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়। অভিযান পরিচালনার সময় মাটি কাটার অপরাধে বালুমহলা ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে স্বপন কবিরাজ নামে এক ব্যক্তিকে ৮ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

রায়পুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মেহেদী হাসান কাউছার জানান, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় করা হয়েছে। কৃষি জমির উপরিভাগের মাটি কাটা রোধে উপজেলা প্রশাসন তৎপর রয়েছে। যারাই মাটি কাটবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

