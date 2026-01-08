  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৮:৪২ এএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
মাগুরায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২
ফাইল ছবি

মাগুরায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার (৭ জানুয়ারি) এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আশিকুর তার দুই বন্ধুকে নিয়ে মোটরসাইকেলে ঝিনাইদহের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আলমখালী বাজার অতিক্রম করে রামনগর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই আশিকুর রহমান নিহত হন। অপর মোটরসাইকেলসহ মোট চারজন আরোহী গুরুতর আহত হন।

আহতরা হলেন, রিয়াদ, তাকিম, আজিজুল ও মোহাম্মদ আলী। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করেন।

নিহতের মামা নাসিরুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পর রামনগর হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এর আগে বিকেলে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে নসিমনের ধাক্কায় বজলুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যার দিকে তিনি মারা যান।

রামনগর হাইওয়ের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকনুজ্জামান বলেন, রাত ৮টার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় আশিকুর রহমান নামে এক যুবক নিহত হয়েছে। পরে আহত ৪ জনকে চিকিৎসার জন্য মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনা ও নিহতের বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় চলমান।

তিনি আরও বলেন, এর আগে মাগুরা মহোম্মাদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় বজলুর রহমান নামের ১ জন নিহত হয়েছেন। দুইটা ঘটনাই আইনি প্রক্রিয়ায় চলমান রয়েছে।

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।