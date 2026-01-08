চাঁদপুরে লঞ্চ থেকে ৭ টন জাটকা জব্দ
চাঁদপুরে মৎস্য বিভাগ ও কোস্টগার্ডের যৌথ অভিযানে বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী এমভি কর্ণফুলি-১৫ নামের যাত্রীবাহী লঞ্চ থেকে ৭ টন জাটকা জব্দ করা হয়েছে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাঁদপুর সদর উপজেলার সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান।
চাঁদপুর সদর উপজেলা মৎস্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মেঘনা নদীর মোহনায় সদর উপজেলার মৎস্য বিভাগ ও কোস্টগার্ড গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।
এসময় ঢাকাগামী যাত্রীবাহী লঞ্চ এমভি কর্ণফুলি-১৫ থেকে প্রায় ৩০ ড্রাম জাটকা জব্দ করা হয়। সব মিলিয়ে ৭ হাজার কেজি জাটকা জব্দ করা হয় এই অভিযানে। রাত ১২টায় জব্দকৃত জাটকা কোস্টগার্ড স্টেশনে আনা হয়।
চাঁদপুর সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুক বলেন, লঞ্চে অভিযানকালে কেউ জাটকার মালিক দাবি না করায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। জব্দকৃত জাটকা সকাল ৬টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কোস্টগার্ড চাঁদপুর স্টেশনে মাদরাসা, এতিমখানা, শিশু পরিবার, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, গরীব, অসহায় ও দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
শরীফুল ইসলাম/এনএইচআর/এমএস