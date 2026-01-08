ফেনীতে এলপি গ্যাস সংকট, বাড়তি দামে বিক্রির অভিযোগ

ফেনীতে এলপি গ্যাস সংকট, বাড়তি দামে বিক্রির অভিযোগ
ফেনীতে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। গ্যাস সংকট থাকায় প্রশাসনের অভিযান থাকলেও ভোক্তাদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় থামছে না।
ভোক্তারা অভিযোগ করেন, ১২ কেজি সিলিন্ডারের জন্য সরকারি দামের চেয়ে ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা বেশি দিতে হচ্ছে।
ব্যবসায়ীরা বলছেন, ফেনীতে প্রতিদিন গ্যাস চাহিদা ৫ হাজার সিলিন্ডার সে অনুপাতে গ্যাস দিতে পারছে ১ হাজার ৫শ সিলিন্ডার। ১ মাস আগে কোম্পানিগুলো বিআরসিতে চিঠি দিলেও সরকার বেশী দামে গ্যাস লিকুয়েড কিনতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে এই সংকট তৈরি হয়েছে।
গৃহিণী ফাতেমা আক্তার বলেন, টিভিতে দাম ঘোষণা শুনি, কিন্তু দোকানে সেই দামে গ্যাস পাওয়া যায় না। সরকারি দামের চেয়ে বেশি দিয়ে হলেও সহজে গ্যাস পাওয়া যায় না।
ফেনীতে ওমেরা এলপিজির পরিবেশক সাইফুল ইসলাম ফটিক বলেন, ওমেরা কোম্পানির কোনো সংকট নেই। পাইকারি দামে ১৩৮০ থেকে ১৪০০ টাকায় সিলিন্ডার বিক্রি করতে হচ্ছে। সরকারি দামের চেয়ে বেশি কেনা হচ্ছে।
এদিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মঙ্গলবার ফেনী শহরের পোস্ট অফিস রোডে বিপ্লব ট্রেডার্সকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। দাগনভূঞায় এক ব্যবসায়ীকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।
ফেনী ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক আছাদুল ইসলাম বলেন, বেশি দামে সিলিন্ডার বিক্রি করা হলে আমরা ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ পেলে জরিমানা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/কেএইচকে/এএসএম