নারায়ণগঞ্জে দুই ইটভাটাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা

নারায়ণগঞ্জে দুই ইটভাটাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার বক্তাবলী এলাকার দুটি ইটভাটাকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শাহরিয়ার পারভেজের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা করা হয়।
ইটভাটাগুলো হলো, ফতুল্লা বক্তাবলী পূর্ব গোপালনগর এলাকার মো. নাসিরউদ্দিন অ্যান্ড সন্সকে এক লাখ টাকা এবং একই এলাকার মেসার্স নিজাম উদ্দিন ব্রিকসকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অভিযানের সহায়তায় ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম। সেই সঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো, রাসেল মাহমুদ প্রসিকিউশন প্রদান করেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শাহরিয়ার পারভেজ বলেন, অবৈধভাবে পরিচালনার কারণে আমরা দুটি ইটভাটাকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছি। নারায়ণগঞ্জে অবৈধ ইটভাটা ও বায়ু দূষণকারী কারাখানা ও প্রকল্পের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/জেআইএম