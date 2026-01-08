  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে ছিনতাইয়ের সময় দেশীয় অস্ত্রসহ দুই যুবক আটক

প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ছিনতাইচেষ্টার সময় দুই যুবককে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে তাদের গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার কাজিয়ারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আটকরা হলেন- বাবু ঢালী (২৫) ও মো. শাহজাহান (২৭)। তারা দুজন চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার মাঝিগাছা গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে কাজিয়ারা এলাকার একটি সড়কে পথচারীদের গতিরোধ করে বাবু ও শাহজাহান দেশীয় ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে আশপাশের লোকজন দ্রুত জড়ো হয়ে তাদের আটক করে। পরে ক্ষুব্ধ জনতা তাদের গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে মতলব দক্ষিণ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় দুই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান বলেন, গ্রেফতার বাবু ঢালী ও মো. শাহজাহান দীর্ঘদিন ধরে ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তারা গরু জবাই করার কাজে ব্যবহৃত ধারালো ছুরি দিয়ে পথচারীদের ভয় দেখিয়ে ছিনতাই করছিল।

তিনি আরও জানান, আটক দুজনের বিরুদ্ধে ডাকাতির প্রস্তুতির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

