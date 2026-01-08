  2. দেশজুড়ে

সেন্টমার্টিনে জেলের জালে ধরা পড়লো ৬৮৭ লাল কোরাল, ১০ লাখে বিক্রি

প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
সেন্টমার্টিন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে জেলেদের জালে বড় আকারের ৬৮৭টি লাল কোরাল ধরা পড়েছে। শাহপরীর দ্বীপের একটি ট্রলারে এই মাছ ধরা পড়ে বলে জানা গেছে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে মাছগুলো টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ ঘাটে পৌঁছালে ১০ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়।

ট্রলারের মালিক শাহপরীর দ্বীপের মিস্ত্রিপাড়ার বাসিন্দা মো. জাকারিয়া জানান, তার জেলেরা সেন্টমার্টিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে জাল ফেললে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ লাল কোরাল ধরা পড়ে। প্রতিটি মাছের ওজন দেড় কেজি থেকে চার কেজি পর্যন্ত। গণনা করে দেখা যায় জালে ৬৮৭টি মাছ ধরা পড়ে। সন্ধ্যার আগে মাছবোঝাই ট্রলারটি শাহপরীর দ্বীপ মিস্ত্রিপাড়া ফিশারিঘাটে ভেড়ে।

তিনি আরও বলেন, জেলেদের জন্য ১০টি মাছ রেখে ৬৭৭টি কোরাল মাছ বিক্রির জন্য ১২ লাখ টাকা দাম চাওয়া হয়। পরে মাছ ব্যবসায়ী রহিম উল্লাহ ১০ লাখ টাকায় লাল কোরালগুলো কিনে নেন। প্রতি কেজি মাছের দাম পড়েছে ৫৭৫ টাকা।

এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উম্মুল ফারা বেগম বলেন, লাল কোরাল একটি সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছ। একসময় হাটবাজারে এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। তবে বর্তমানে এর প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। সাধারণত লাল কোরাল ১ থেকে সর্বোচ্চ ৯ কেজি ওজনের হয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেন, গতকাল বুধবার সেন্টমার্টিন সংলগ্ন সাগরে জেলের জালে বিপুল পরিমাণ লাল কোরাল ধরা পড়ার বিষয়টি আমি জানতে পেরেছি।

