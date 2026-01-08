দাম ৫০ লাখ টাকা
বাণিজ্যমেলায় নজর কেড়েছে আকিজ ভেঞ্চার্সের ইলেকট্রিক কার
পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় এবার সবকিছু ছাপিয়ে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে আকিজ ভেঞ্চার্সের ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ইভি ইলেকট্রিক কার। বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের মূল ভবনে আকিজ ভেঞ্চার্সের প্যাভিলিয়নে এটি শোভা পাচ্ছে। যা নিয়ে মেলায় আগত ক্রেতা-দর্শনার্থীদের আগ্রহের শেষ নেই।
প্রতিদিনই দর্শনার্থীরা গাড়িটির কাছে ভিড় করছেন। অনেকেই এ গাড়ির সঙ্গে ছবি তুলছেন, ভিডিও ধারণ করছেন। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে এমনই চিত্র দেখা গেছে।
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় ফোর হুইলার এই ইলেকট্রিক কার নিয়ে এসেছে আকিজ রিনিউয়েবল অ্যানার্জি অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড।
আকিজ ভেঞ্চার্সের ইলেকট্রিক কার ARRA-তে রয়েছে শক্তিশালী লিথিয়াম ফেরো ফসফেট IP67 রেটিংয়ের ব্যাটারি। যা পুরো চার্জ হতে সময় লাগে সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এতে ব্যবহার করা হয়েছে ৫০ কিলো ওয়াটের শক্তিশালী মোটর, যা নিরবচ্ছিন্ন গতি তৈরিতে সহায়ক। একবার পূর্ণ চার্জে গাড়িটি সর্বোচ্চ ৪১০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারে।
সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার। সামনে-পেছনে ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম। সিঙ্গেল রিডাকশন গিয়ার। ভেতরে রয়েছে চালকসহ পাঁচজন বসার সিট।
আরও অসংখ্য অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত কারটির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। ফলে এবারের মেলায় অন্যতম আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে গাড়িটি। এছাড়া এই প্যাভিলিয়নটিতে আকিজ মোটরসের ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল, স্কুটিসহ বেশ কিছু মডেলের গাড়ি রয়েছে। ফোর হুইলার ইলেকট্রিক কারটির বাজার মূল্য ৫০ লাখ টাকা হলেও বাণিজ্যমেলায় গাড়িটির বিক্রয়মূল্য এক লাখ টাকা কমিয়ে ৪৯ লাখ করা হয়েছে।
গাড়ি প্রস্তুতকারক সূত্রে জানা গেছে, এটি শুধু গাড়ি নয়, আগামীর সবুজ শক্তির প্রতীক। ছোট শহর হোক বা বড় শহরের ব্যস্ত রাস্তায় ই-গাড়ির নতুন সংযোজন হিসেবে ‘আকিজ ARRA’ এরইমধ্যে কৌতূহলের কেন্দ্রে। যারা আরামদায়ক, আধুনিক ও বৈদ্যুতিক বাহন খুঁজছেন, তাদের জন্য ‘আকিজ ARRA’ হতে পারে এক আদর্শ বিকল্প।
রায়হান হোসেন নামের এক দর্শনার্থী জাগো নিউজকে বলেন, ‘বাইর থেকে গাড়িটি দেখতে যতটা সুন্দর, ভেতরে আরও কয়েকগুণ বেশি সুন্দর। ইলেকট্রিক কার হওয়াতে সর্বোপরি খরচও কম। ইচ্ছা আছে এমন একটি গাড়ি কেনার।’
দর্শনার্থী রোকনউদ্দিন মিয়া বলেন, ‘এমন গাড়ি মেলায় আগে কখনো দেখিনি। মেলায় এসেই গাড়িটির নজরে পড়লো। গাড়িটি দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। কেনার সাধ্য তো নেই, তাই গাড়ির সঙ্গে ছবি তুলে স্মৃতিধারণ করে রেখে দিলাম।’
আকিজ ভেঞ্চারসের বিক্রয় প্রতিনিধি সুজন বিশ্বাস জানান, মেলার শুরু থেকেই প্রতিদিন শতশত দর্শনার্থী কৌতূহল হয়ে গাড়িটি দেখছেন। কেউ কেউ গাড়ির গেট খুলে ভেতরে বসছেন। ছবি তুলছেন, ভিডিও করছেন।
আকিজ ভেঞ্চারসের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বিল্লাল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা নিয়ে এসেছি ইলেকট্রিক ফোর হুইলার কার। কম খরচে দীর্ঘ পথ চলা এবং শূন্য দূষণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। একটি প্রচলিত সিএনজিচালিত গাড়ির দৈনিক পরিচালনার খরচ যেখানে গড়ে ৩২৫০ টাকা, সেখানে ARRA এর EV ট্যাক্সির খরচ এক হাজার টাকা। এটি পরিবেশবান্ধব ও শক্তিশালী সমাধান। এটি ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক দুভাবেই ব্যবহারের জন্য উপযোগী।’
তিনি বলেন, ‘আগামী ২০২৯ সাল নাগাদ দেশের ৩০ শতাংশ গাড়ি ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সে পথকে সুগম করতেই আমাদের যাত্রা।’
মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৭টি প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্তোরাঁ, দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্যমেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলবে।
