কুমিল্লায় বাস উল্টে মাইক্রোবাসে ধাক্কা, নিহত ২

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে মাইক্রোবাসে ধাক্কা লেগে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১২ জন।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের তুরনিপাড়া এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তাৎক্ষণিক হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তবে নিহতদের দুজন পুরুষ।

পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে ফেনীগামী স্টার লাইন পরিবহনের একটি বাস তুরনিপাড়া ইউটার্নে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে বাসটি উল্টে বিপরীতমুখী লেনে পড়ে। এ সময় ঢাকা অভিমুখী একটি মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১২ জন। তাদের জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ওসি রুহুল আমিন বলেন, খবর পেয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে থানা নিয়ে আসা হয়েছে। আহতদের জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

