টাঙ্গাইলে প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের পাঁচ সদস্য গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:০৮ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
টাঙ্গাইলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকালে র‍্যাব-১৪ এর কোম্পানি কমান্ডার কাওসার বাঁধন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

কাওসার বাঁধন বলেন, বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে ঢাকায় প্রশ্ন ফাঁস জড়িত চক্রের একজনকে গ্রেফতার করে। পরে তার দেয়ার তথ্য অনুযায়ী জানতে পারি এ চক্রের আরও সদস্য রয়েছে। পরে গ্রেফতার ব্যক্তির তথ্য অনুসারে র‍্যাব সদস্য অভিযানে নামে। পরে অভিযানে চালিয়ে চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়।

