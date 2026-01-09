কক্সবাজারে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ দুই জেলের মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় সাগরে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ দুই জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ভোরে তাদের মরদেহ উদ্ধার হয়।
তারা হলেন, কুতুবদিয়ার বড়ঘোপের অমজাখালীর বশির আলমের ছেলে বোটের মাঝি এহসান, আলী আকবর ডেইলের বাসিন্দা লেডু।
এখনো নিখোঁজ রয়েছে তাদের সঙ্গে থাকা আমজাখালীর মাহামুল করিমের ছেলে কিশোর ফয়সাল।
বোট মালিক বড়ঘোপ ইউনিয়নের আমজাখালির বাসিন্দা মো. কামাল সওদাগর জানান, বৃহস্পতিবার নৌকাডুবিতে মাছ ধরতে গিয়ে নোঙরের সঙ্গে আটকে বোটটি ডুবে যায়। বোটে থাকা ৮ জেলের মধ্যে পাঁচজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলে নিখোঁজ হন তিনজন। তিনজনের মধ্যে দুজনের মরদেহ ওই এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। তবে এখনো নিখোঁজ ফয়সালকে খুঁজতে তল্লাশি চলছে।
এ ব্যাপারে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুল হক বলেন, নৌকাডুবিতে নিখোঁজের মাঝে দুজনের মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়েছি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
সায়ীদ আলমগীর/আরএইচ/জেআইএম