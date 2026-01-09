নারায়ণগঞ্জে বিদেশি পিস্তল-রাইফেলসহ আটক ৬
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, রাইফেল ও মাদকসহ ৬ জনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।
শুক্রবার( ৯ জানুয়ারি ) বিকালে অস্ত্র ও মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে উপজেলার তারাবো পৌরসভার কর্ণগোপ এলাকা থেকে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন- মো. ফাহিম ভুঁইয়া (৩৫), নূরে মোহাম্মদ (১৮), খোকন মিয়া (৫৫), নাহিদ (১৮), মো. জোবায়ের (২৪), এসএম তৌহিদুজ্জামান (২১)।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারাবো পৌরসভার কর্ণগোপ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইসমাইল ভুঁইয়া ও আবু সাইদের বসতবাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, পিস্তলের ৫ রাউন্ড গুলি, একটি কাটা রাইফেল, রাইফেলের ২ রাউন্ড গুলি, ২টি চাপাতি, ৩৬০ গ্রাম গাঁজা, ৫টি মোবাইল ফোন ও নগদ ২১ হাজার ৯২০ টাকা উদ্ধার করা হয়।
তিনি জানান, আটককৃতরা সংঘবদ্ধ একটি অপরাধী চক্রের সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে রূপগঞ্জ থানায় অস্ত্র আইন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিকেলে তাদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।
নাজমুল হুদা/কেএইচকে/এএসএম