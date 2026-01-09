গভীর রাতে বিদ্যালয়ের গাছ চুরি, হাতেনাতে আটক ৩

গভীর রাতে বিদ্যালয়ের গাছ চুরি, হাতেনাতে আটক ৩
মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার পারলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গভীর রাতে গাছ চুরির সময় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দিনগত রাত দেড়টায় গাছ কাটার সময় পুলিশি অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়েন তিনজন।
আটকরা হলেন স্থানীয় পাল্লা গ্রামের পিকুল শেখ (৩০), বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী নুর ইসলাম (৫০) ও আবির হোসেন (৪৮)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই মহম্মদপুর উপজেলার এই স্কুলে গাছ চুরির ঘটনা ঘটছিল। বৃহস্পতিবার রাতেও পারলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের গাছ কাটার খবর পায় পুলিশ। পরে পুলিশ গিয়ে হাতেনাতে তিনজনকে আটক করে।
মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুজ্জামান বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি-না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসআর/এএসএম