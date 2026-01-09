নারায়ণগঞ্জে যুবককে গলা কেটে হত্যা

নারায়ণগঞ্জে যুবককে গলা কেটে হত্যা
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে মাদক সেবন ও পূর্বশত্রুতায় তাওহীদ (২৫) নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বন্দরের আমিরাবাদ এলাকায় একটি বালুর মাঠের পরিত্যক্ত ঝোপের ভেতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিতহ তাওহীদ আমিরাবাদ এলাকার মামুন মিয়ার ছেলে ছেলে।
নিহতের বাবা মামুন মিয়া বলেন, তাওহীদ বেকার থাকায় এলাকার মাদকাসক্ত যুবকদের সঙ্গে মিশতো। সেখান থেকে মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়ে ও বিভিন্ন সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারিও হয়। দুই দিন আগে মুদি দোকানদার মোহাম্মদের সঙ্গে বকেয়ার টাকা নিয়ে তাওহীদ মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার পর মোহাম্মদ নিহতের বাবাকে মোবাইলে হত্যার হুমকিও দেয়। দোকানদার মোহাম্মদ ও তার ভাই এ হত্যা সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।
বন্দর থানার উপ-পরিদর্শক আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য পুলিশের একাধিক টিম অভিযান পরিচালনা করেছে। তদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এমএন