ঝিনাইদহে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

প্রকাশিত: ১২:০৩ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহে বেপরোয়া গতির মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মুক্তার হোসাইন (৪০) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী এক নারী আহত হয়েছেন। নিহত মুক্তার হোসেন পেশায় পল্লী চিকিৎসক।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাদামতলা এলাকায় ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুক্তার শৈলকুপা উপজেলার লক্ষনদিয়া গ্রামের আলিবর্দী শেখের ছেলে।

আরাপপুর হাইওয়ে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সন্ধ্যায় পল্লী চিকিৎসক মুক্তার হোসাইন তার স্ত্রীর বড় বোনকে নিয়ে ঝিনাইদহ থেকে মোটরসাইকেলযোগে নিজ গ্রামে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের বাদামতলা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতির মাইক্রোবাস মোটরসাইকেল ও একটি ভ্যানে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল চালক, আরোহী ও ভ্যানের অপর এক আরোহী পড়ে যান। এসময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মুক্তার হোসাইনকে মৃত ঘোষণা করে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ফারজানা ইয়াসমিন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই মুক্তার হোসেন মারা গেছেন। আহত দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি মাইক্রোবাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিলো। এক পর্যায়ে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল ও একটি ভ্যানে ধাক্কা দেয়। এতে একজন নিহত ও দুইজন আহত হয়েছেন। মাইক্রোবাসটি জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

