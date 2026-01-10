  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে ইয়াবাসহ দুই রোহিঙ্গা নারী আটক

প্রকাশিত: ০২:০৯ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ৮শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই রোহিঙ্গা নারীকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার ( ১০ জানুয়ারি) ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনাপাহাড় শ্যামলী বাস স্টেশনের পাকা রাস্তার ওপর অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে সৌদিয়া বাসে তল্লাশি চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক দুই নারী হলেন, উখিয়া বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাহমুদ হোসেনের মেয়ে জমিলা বেগম (২৫) ও একই ক্যাম্পের শেখ রহমত উল্লাহর মেয়ে খুরশিদা বেগম (২৬)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনাপাহাড় শ্যামলী বাস স্টেশনের পাকা রাস্তার ওপর অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে সৌদিয়া বাসে তল্লাশি চালিয়ে দুইটি ভ্যানিটি ব্যাগে ৮শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তাদের আটক করা হয়।

এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক বলেন, শনিবার ভোরে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে ইয়াবাসহ দুই নারীকে আটক করা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আদালতে পাঠানো হয়েছে।

