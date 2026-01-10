  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে মাদকসহ পৌনে দুই কোটি টাকার ভারতীয় মালামাল জব্দ

প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
ফেনী সীমান্তে পৌনে দুই কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় মালামাল জব্দ করেছে বিজিবি। শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানায়, ফেনী জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় রাতভর চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৬১ কেজি ভারতীয় গাঁজা, মদ, শাড়ি, শাল, থ্রি পিস, কম্বল, ঔষধ ও গরু জব্দ করা হয়। এ সময় মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত যানবাহন জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালের আনুমানিক বাজার মূল্য ১ কোটি ৭৬ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা। জব্দকৃত মালামাল পরবর্তী আইনি কার্যক্রমের জন্য থানা ও কাস্টমসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা, মাদক পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধসহ অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবির অভিযান কর্মকাণ্ড ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া চোরাচালানের বিরুদ্ধে বিজিবির কঠোর নীতি অব্যাহত আছে।

