সোনারগাঁয়ে এমপি প্রার্থীকে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
সোনারগাঁয়ে এমপি প্রার্থীকে জরিমানা

নারায়ণগঞ্জ-৩ (সিদ্ধিরগঞ্জ-সোনারগাঁ) আসেন নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন সমর্থিত সংসদ সদস্য প্রার্থী গোলাম মসীহকে ভ্রাম্যমাণ মাধ্যমে আদালত জরিমানা করা হয়েছে। মূলত নারীরা তালিম ডেকে নির্বাচনি প্রচার চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার পৌরসভার আদমপুর মুন্সীরাইল এলাকায় গোলাম মসীহর নিজস্ব বাসভবন পোদ্দার বাড়িতে এ জরিমানা করা হয়েছে।

জানা গেছে, বেশ কয়েকজন নারী তালিমে ডেকে নির্বাচনি প্রচারণা ও হাতপাখা প্রতীকে ভোট চাওয়া চাচ্ছিলো। যার খবরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাইরুজ তাসনিম ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা পেয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন সমর্থিত এমপি প্রার্থী গোলাম মসীহ জাগো নিউজকে বলেন, জরিমানার তথ্যটা সঠিক। কিছু নারী তালিমের পর আমার পুরানো লিফলেট নিয়ে প্রচার করার সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। তবে লিফলেট নতুন নয় এবং আমি বিষয়টি জানতাম না।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাইরুজ তাসনিম বলেন, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের এমপি প্রার্থী গোলাম মসীহর পক্ষে হাতপাখা প্রতীকের লিফলেট পাওয়া গিয়েছিল। সেজন্য নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

