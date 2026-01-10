  2. দেশজুড়ে

মহেশপুরে সীমান্তবর্তী এলাকায় বিজিবির শীতবস্ত্র বিতরণ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহের মহেশপুরে সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে সীমান্তের খোসালপুর বিওপি এলাকায় এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ১২৫ জনের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করে বিজিবি।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

খোসালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. রফিকুল আলম।

এম শাহজাহান/এসআর

 

