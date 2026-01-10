নারায়ণগঞ্জে সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ৮ শ্রমিক দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জে সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ৮ শ্রমিক দগ্ধ
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি সিমেন্ট কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ৮ জন শ্রমিক দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাতে বন্দরের কদমরসূল এলাকার আকিজ কোম্পানির সিমেন্ট কারখানাতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
বিস্ফোরণে দগ্ধরা হলেন- মো. হান্নান (৪৫), মঞ্জুর (২৮), মো. হাবিব (৪৩), বাকিবুল (২৫), মো. খোরশেদ (৩৫), তারেক (২৬), ফেরদাউস (৩৫)। বাকী একজনের নাম পাওয়া যায়নি। দগ্ধদের রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্ল্যাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মুক্তার আশরাফ বলেন, সন্ধ্যার পরে কারখানাটির বয়লার কক্ষে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় কারখানা ভবনের কয়েকটি কক্ষের কাঁচের প্রাচীরও ভেঙে গেছে। বিস্ফোরণে বয়লার কক্ষে কর্মরত আটজন শ্রমিকের শরীরের ‘সামান্য কিছু’ অংশ পুড়ে যায় এবং তাদের শরীর কাঁচের আঘাত লাগে। আহতদের প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্ল্যাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপ সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ্ আল আরেফীন বলেন, বয়লার রুমে থাকা হিট এক্সচেঞ্জার সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় ৮ জন দগ্ধ হয়েছে। দগ্ধদের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্ল্যাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা হয়েছে।
জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্ল্যাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, আকিজ সিমেন্ট ফ্যাক্টরির আটজন দগ্ধকে কিছুক্ষণ আগে জরুরি বিভাগে আনা হয়েছে। বর্তমানে তাদের ড্রেসিংয়ের কাজ চলছে। তাদের দগ্ধের পরিমাণ এখনো নিরূপন করা হয়নি।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর