সোনাগাজীতে জামায়াত নেতাকে জরিমানা

সোনাগাজীতে জামায়াত নেতাকে জরিমানা
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার বগাদানা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবদুল হাইকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ জরিমানা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইউসুফ মিয়া।
তিনি জানান, তফসিল অনুযায়ী প্রচারণার নির্ধারিত সময়ের আগে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর দায়ে তাকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি এক প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তা প্রকাশ করেন। বিষয়টি জানার পর যাচাই করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়।
সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিগ্যান চাকমা বলেন, একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন করতে নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয়ে প্রশাসন সজাগ দৃষ্টি রাখছে। নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে পালনে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এনএইচআর