জাতীয় যুবশক্তি ফেনী কমিটির নেতৃত্বে পারভেজ-জাহিদুল
জাতীয় যুবশক্তি ফেনী জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটিতে ফেনীর জয়নাল হাজারী কলেজের প্রভাষক পারভেজ আহম্মেদকে আহ্বায়ক ও যুবনেতা জাহিদুল ইসলামকে সদস্য সচিব করা হয়েছে।
৯ জানুয়ারি জাতীয় যুবশক্তি কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম ও সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।
আগামী ১ বছরের জন্য অনুমোদিত কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাহি উদ্দিন চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম, মো. আবুল কালাম, সাহিদুল ইসলাম, হুমায়ুন ফরিদ হৃদয়, নুরের নবী, তাহমিনা আক্তার পুতুল, নজরুল ইসলাম, মো. মারুফ হোসেন, রবিউল হক বেলাল, মকবুল আহম্মদ, শাহিন আলম পিয়াস, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব আজিম উদ্দিন, যুগ্ম সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম, গোলাম সরওয়ার, ওসমান গণি, শরিফুল ইসলাম, মো. শরিফ হোসেন, ফারিয়া সুলতানা, আবদুল মান্নান, আকবর হোসেন, ইকবাল হোসেন, দিদার হোসেন, মূখ্য সংগঠক ফাহিম মুনতাসির, সিনিয়র সংগঠক মো. মোহসিন শুভ, সংগঠক মিনহাজুল ইসলাম চৌধুরী, এনায়েত উল্যাহ, ছাব্বির জামিল, ফোরকান উদ্দিন সিয়াম, মোরশেদ আলম, জামান আকিব, তাসমিম জাহান, আবদুল কাদের মজুমদার, ইমাজ উদ্দিন, তানজিমুল ইসলাম, তাজুল ইসলাম, মো. মুজাহিদ, আবু তালেব আকিব, বেলাল হোসেন, সাজ্জাদুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম, আদিবা ইবনাত রেদিকা, তাজিম উদ্দিন, মিলতাব উদ্দিন খান, মাহমুদুল হাসান আকিব।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এনএইচআর