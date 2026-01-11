  2. দেশজুড়ে

বাণিজ্য মেলা থেকে উদ্ধার তিন শিশু সমাজসেবার হেফাজতে

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০২:৪১ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা থেকে উদ্ধার তিন শিশুকে হেফাজতে নিয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তর।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে তাদের সমাজসেবা অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়। এর আগে রোববার আনুমানিক ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত শিশুদের মধ্যে সাজু (৮) ও জান্নাতের (৫) বাবার নাম রহিম এবং মামুনের ছেলের রোহান (১০) বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা ও সংশ্লিষ্ট থানার পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রূপগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোকতার হোসেন জানান, রোববার ভোর আনুমানিক সাড়ে ৪টার দিকে পূর্বাচল পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই পংকজ সূত্রধর সঙ্গীয় ফোর্সসহ নিয়মিত টহল পরিচালনা করার সময় বাণিজ্য মেলা এলাকা থেকে রোহান (১০), সাজু (৮) ও জান্নাত (৫) নামের তিন শিশুকে উদ্ধার করে রূপগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। পরে রূপগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়কে অবহিত করা হলে সমাজসেবা অধিদপ্তর শিশুদের প্রয়োজনীয় দেখভাল ও পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব নেয়।

তিনি জানান, শিশুদের পরিচয় ও পরিবারের সন্ধান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের নিরাপত্তা ও মানসিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

