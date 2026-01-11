  2. দেশজুড়ে

ব্যাংক থেকে বের হতেই লাখ টাকা ছিনতাই, অঝোরে কাঁদছেন বৃদ্ধ

প্রকাশিত: ০৪:০৮ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
নিজের কষ্টার্জিত টাকা হারানোর শোকে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন মনসুর আহাম্মদ

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ব্যাংক থেকে দেড় লাখ টাকা উত্তোলন করে বের হতেই ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন মনসুর আহাম্মদ নামের এক বৃদ্ধ। নিজের কষ্টার্জিত টাকা হারানোর শোকে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন তিনি।

রোববার (১১ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে মিরসরাই পৌর সদরের ইসলামী ব্যাংকের সামনে এ ঘটনা ঘটে৷

ছিনতাইয়ের শিকার বৃদ্ধ মনসুর আহাম্মদ উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড লুদ্দাখালী গ্রামের সফল আলী মালে বাড়ির বাসিন্দা।

ভুক্তভোগী মনসুর আহাম্মদ বলেন, ‌‘আমার জমানো দেড় লাখ টাকা উত্তোলন করে ব্লেজারের দুই পকেটে নিয়ে বের হচ্ছিলাম। ব্যাংকের মূল ফটকে পৌঁছালে দুজন মাস্ক পরিহিত যুবক হঠাৎ আমার এক পকেটে হাত দিয়ে এক লাখ টাকা টান দিয়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চলে যায়। আমি কিছু বুঝে উঠতে পারিনি আমার সঙ্গে কী হলো।’

মনসুর আহাম্মদের বড় ছেলে তায়েফ বলেন, ‘কদিন আগেই আমার বিয়ে সম্পন্ন হয়। বাবা প্রবাসে ছিলেন। নিজের জমানো টাকা পারিবারিক কাজে উত্তোলন করতে এসে ছিনতাই শিকার হয়ে বারবার ভেঙে পড়ছেন। ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে পারছে না।’

এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক পিএলসি মিরসরাই পৌর সদর শাখা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তারা এ বিষয়ে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, টাকা ছিনতাইয়ের বিষয়ে জেনেছি। থানায় অভিযোগ দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

