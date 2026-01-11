বাগেরহাটে এনসিপির ১২ নেতার পদত্যাগ
বাগেরহাটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদর উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক আলী হুসাইনসহ ১২ নেতা পদত্যাগ করেছেন।
রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে বাগেরহাট প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তারা।
পদত্যাগ করা অন্য সদস্যরা হলেন যুগ্ম সমন্বয়ক কাজী মাহফুজুর রহমান, সদস্য আশিকুর রহমান সুমন, শেখ জাহিদুল ইসলাম, শেখ মিজানুর রহমান, হাসান শেখ, শেখ রাসেল, শহিদুল ইসলাম, শেখ নাবিল হোসেন, মো. জনি, মুনিয়া আক্তার জেনি ও রাতুল আহসান।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সদর উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক আলী হুসাইন বলেন, ‘আমি ২০২৫ সালের ৩ জুন থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টির বাগেরহাট সদর উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। কিন্তু চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের যে অঙ্গীকার নিয়ে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির জন্ম ও পথচলা, তার সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক সমীকরণে যে অসমাঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং যে অঙ্গীকার নিয়ে নতুন বন্দোবস্ত এর স্বপ্ন দেখেছিলাম তার ব্যত্যয় হওয়ায় আমার পক্ষে এনসিপির সঙ্গে আর পথচলা সম্ভব নয়। আমার ব্যক্তি দর্শন এবং এনসিপির রাজনৈতিক দর্শন সাংঘর্ষিক হওয়ায় আমি আজ থেকে পদ হতে পদত্যাগ করছি।'
নাহিদ ফরাজী/এসআর/এমএস