টেকনাফ
রাখাইন থেকে পালিয়ে আসা ৫৩ রোহিঙ্গা আটক
মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সংঘাতের জেরে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্ত থেকে ৫৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (১১ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার হোয়াইক্যং সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা জানান, মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্তে আরাকান আর্মির সঙ্গে কয়েকদিন ধরে চলমান সংঘাতের কারণে সেখানে যুদ্ধে টিকতে না পেরে নাফনদী পাড়ি দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে তারা টেকনাফের হোয়াইক্যং সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়ে।
হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ এসআই খোকন কান্তি রুদ্র জানান, মিয়ানমার থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় ৫৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের পরিচয় যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
