আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াতের মোবিন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
ডা. আব্দুল মোবিন

চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ) সংসদীয় আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডা. আব্দুল মোবিনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

রোববার (১১ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় নির্বাচন কমিশনে তার মনোনয়ন বৈধতা পায়। এর আগে যাচাই-বাছাইয়ে হলফনামায় সই সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছিল।

মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে ডা. আব্দুল মোবিন নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে অনুষ্ঠিত আপিল শুনানিতে তার আবেদন পর্যালোচনা শেষে কমিশন তা মঞ্জুর করে মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে।

মনোনয়ন ফিরে পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় আব্দুল মোবিন বলেন, ‌‘নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট। আইনানুগ প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার পেয়েছি। এখন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনি মাঠে থেকে জনগণের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছে দেবো।’

চাঁদপুর-২ আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ে ছয়জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল। পরে কয়েকজন প্রার্থী আপিল করলে নির্বাচন কমিশন তাদের আবেদন শুনানি শেষে সিদ্ধান্ত জানায়।

