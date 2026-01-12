শরীয়তপুর
কৃষকের ফসলি জমির মাটি কাটার সময় ভেকু জব্দ, আটক ৩
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে কৃষকের ফসলি জমির মাটি জোরপূর্বক কেটে নেওয়ার সময় এক্সাভেটরসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেদরগঞ্জ সার্কেল) সৌম্য শেখর পাল।
এর আগে রোববার দিনগত রাতে উপজেলার ছয়গাঁও ইউনিয়নের পাপরাইল এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন, উলজেলার নাজিমপুর এলাকার ইব্রাহিম কাজীর ছেলে সুলতান কাজী (৪২), মমজেদ শেখের ছেলে রবিউল শেখ (৫৫) ও মাসুদুর রহমানের ছেলে ইব্রাহিম আলী (২০)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার পাপরাইল এলাকার মতি মাল তার জমিতে দীর্ঘদিন ধরে ফসল ফলিয়ে আসছেন। শনিবার দিনগত রাতে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই জমি থেকে জোরপূর্বক এক্সাভেটর দিয়ে মাটির টপ সয়েল কেটে নেওয়া শুরু করেন সুলতান কাজী ও তার সহযোগীরা। বিষয়টি মতি মাল মুঠোফোনের মাধ্যমে পুলিশকে জানালে সহকারী পুলিশ সুপার সৌম্য শেখর পাল থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক লোকনাথ মল্লিকসহ একটি ফোর্স ঘটনাস্থল পাঠান।
এসময় পুলিশ দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায় অভিযুক্তরা। পরে তাদের আটক করে ও মাটি কাটার এক্সাভেটর মেশিনটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসা হয়।
এ ব্যাপারে জেলার সহকারী পুলিশ সুপার (ভেদরগঞ্জ সার্কেল) সৌম্য শেখর পাল বলেন, জোরপূর্বক ফসলি জমির মাটি কাটার উপরাধে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভূমি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে মামলা দায়ের শেষে আদালতে পাঠানো হবে।
বিধান মজুমদার অনি/আরএইচ/জেআইএম