রাজশাহী
ব্রেনের চিকিৎসা দিতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের কারাদণ্ড
রাজশাহীতে নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ পরিচয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা দিয়ে আসা নুরুল ইসলাম নামে এক ভুয়া চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ পৌর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। তিনি রাজশাহী নগরীর বহরমপুর এলাকার বাসিন্দা।
বাগমারা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম ভূঁঞা বলেন, নুরুল ইসলাম, নিজেকে ‘ডা. মো. রফিকুল হাসান’ পরিচয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা দিয়ে আসছিলেন। বিএমডিসি নিবন্ধন নম্বর এ-৩৫৭৯৯৭ ব্যবহার করে নিজেকে নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাবি করতেন। বাস্তবে নুরুল ইসলাম এইচএসসি পাস হলেও নিজেকে এমবিবিএস ও এফসিপিএস (নিউরো মেডিসিন) ডিগ্রিধারী চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিতেন। তিনি ভুয়া বিএমডিসি নিবন্ধন নম্বর ব্যবহার করে রাজশাহীর বাগমারা ও নওগাঁর আত্রাই উপজেলায় রোগী দেখতেন।
তিনি বলেন, নুরুলকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেনে-শুনে ভুয়া চিকিৎসক নিয়োগের দায়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের মালিককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। আগামীতেও ভুয়া চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
সাখাওয়াত হোসেন/আরএইচ/এমএস