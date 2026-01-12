রামেক হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত যুবকের মৃত্যু
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সোহেল রানা (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে রামেক হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
সোহেল রানা রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাসিন্দা। সোমবার দুপুরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. শংকর কুমার বিশ্বার এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গত ৪ জানুয়ারি রাত ১২টায় সোহেল রানাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড-১৩ এ ভর্তি করা হয়। ভর্তির সময় তিনি সাতদিন ধরে জ্বর ও কাশিতে ভুগছিলেন। পরীক্ষায় তার শরীরে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে ‘এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম’-এ আক্রান্ত বলে শনাক্ত করেন। পাশাপাশি তার সেপটিসেমিয়া ও অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি (এএকেআই) জটিলতাও দেখা দেয়।
তিনি আরও জানান, রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি সকালে তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে তার মৃত্যু হয়।
সোহেল রানার কোনো ভ্রমণ ইতিহাস ছিল না। অর্থাৎ তিনি স্থানীয়ভাবেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এদিকে বর্তমানে রামেক হাসপাতালে দুজন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন। দুজনই পুরুষ। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কোনো রোগী ভর্তি হয়নি।
