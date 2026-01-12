চাঁদপুর
বাসি খাবার-মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি, সাত প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১ লাখ ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে হাজীগঞ্জ বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান সূত্রে জানা যায়, পচা-বাসি খাবার সংরক্ষণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির দায়ে হাজী সুইটসকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই অপরাধে নবাবী হোটেলকে ১৫ হাজার টাকা এবং রিজিক হোটেলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ সস ব্যবহারের দায়ে ‘খাওয়া-দাওয়া’ হোটেলকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রয়ের উদ্দেশে সংরক্ষণ করায় মিডওয়ে ফার্মেসিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ডেঙ্গু পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগে হাজীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালকে ৮ হাজার টাকা এবং মিথ্যা ডাক্তার পদবি ব্যবহার করার অপরাধে দেশ ফার্মেসিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে জরিমানার আদেশ দেন চাঁদপুরের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান।
এ বিষয়ে সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান বলেন, ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষায় কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। পচা-বাসি খাবার সংরক্ষণ, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি এবং অতিরিক্ত ফি আদায়ের মতো অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান নিয়মিত চলবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।
অভিযানে জেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, হাজীগঞ্জ উপজেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এবং যৌথ বাহিনীর একটি টিম সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। এ সময় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।
শরীফুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম