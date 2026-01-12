‘প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে ক্যামেরা থাকবে, লাইভ দেখা যাবে থানা থেকে’
লক্ষ্মীপুর জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আবু তারেক বলেছেন, নির্বাচনে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য ক্যামেরা এসেছে। নির্বাচনের দিন থানা থেকে লাইভ দেখা যাবে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে লক্ষ্মীপুরে দুই দিনব্যাপী নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পরিষদ হল রুমে এ আয়োজন করে। এতে লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী জেলার ৫০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।
পুলিশ সুপার আরও বলেন, আমরা চাই নিরপেক্ষ ও সুন্দর পরিবেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। লক্ষ্মীপুরে ৪৯৬টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে দুজন করে পুলিশ সদস্য দিলে আমাদের এক হাজার জন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ১০৫০ জন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। আরও ৫০০ জন পুলিশ সদস্য প্রয়োজন। এরমধ্যে ২১৫টি অতিগুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। নির্বাচনে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও র্যাবও নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবে।
লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আ হ ম মোশতাকুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাঈদুল ইসলাম পাবেল, নোয়াখালীর সিনিয়র সাংবাদিক লিয়াকত আলী খান, প্রশিক্ষক শারমিন রিনভী ও পিআইবির প্রশিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
