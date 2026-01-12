মোড়কজাত নিবন্ধন না থাকায় দুই প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

মোড়কজাত নিবন্ধন না থাকায় দুই প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে পণ্য মোড়কজাত নিবন্ধন সনদ না নিয়ে খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বিক্রির দায়ে দুটি বেকারি প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে বিএসটিআই কুমিল্লা জেলা অফিস ও হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এই মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়।
কুমিল্লা বিএসটিআই পরিদর্শক প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম শাকিল জানান, অভিযানকালে হাজীগঞ্জের মিনহাজ ফুডসকে ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ৫০ হাজার টাকা এবং ইউনিক লাইভ বেকারিকে একই আইনে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও হাজীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), তানজিনা জাহান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রসিকিউটর বিএসটিআই কুমিল্লা অফিসের কর্মকর্তা মো. শামস তাবরেজ, কুমিল্লা বিএসটিআই পরিদর্শক প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম শাকিল, পরিদর্শক (মেট্রোলজি) ও ফিল্ড অফিসার (সিএম) মো. রাজিব ফকির।
