খুলনায় সিআইডি অফিসে অগ্নিকাণ্ড

প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
খুলনার শিরোমণি এলাকায় অবস্থিত সিআইডি অফিসের পাঁচতলা ভবনের চতুর্থ তলার রাসায়নিক পরীক্ষকের কক্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এসময় কক্ষের এসি ও কিছু আসবাবপত্র আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে এ ঘটনা ঘটেছে।

ফায়ার সার্ভিসের খানজাহান আলী থানার ইউনিট ইনচার্জ মাসুদ পারভেজ জানান, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আমাদের টিম আধাঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাসায়নিক পরীক্ষকের কক্ষের এসি, সিসি টিভি ক্যামেরা ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তবে তদন্ত সাপেক্ষে আগুন লাগার মূল কারণ বেরিয়ে আসবে।

খুলনা সিআইডির পুলিশ সুপার মো. রাশিদুল হক জানান, পাঁচতলা ভবনের চতুর্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষকের কক্ষে আগুন লাগে। এতে একটি এসি ও কিছু চেয়ার-টেবিল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

