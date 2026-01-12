  2. দেশজুড়ে

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো গফরগাঁওয়ের বিল্লালের

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
সৌদি আরবের রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় সৈয়দ আহমেদ বিল্লাল (৩২) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। রোববার (১১ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় বিকেল সোয়া ৫টার দিকে রিয়াদ শহরে রাস্তা পারাপারের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সৈয়দ আহমেদ বিল্লাল ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার বারবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকাটি গ্রামের রহুল আমীনের ছেলে। তিনি চার বছর আগে সৌদি আরবের রিয়াদ শহর পাড়ি দেন। তার ছয় বছর বয়সি এক ছেলে সন্তান রয়েছে।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে নিহত সৈয়দ আহমেদ বিল্লালের চাচা বারবাড়িয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি আরিফ ইসলাম বলেন, সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে কর্মস্থলে যেতে বাসা থেকে বের হয়েছিল সৈয়দ আহমেদ বিল্লাল। একপর্যায়ে রাস্তা পারাপারের সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর হন তিনি। এসময় আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, কয়েকদিন পর সৈয়দ আহমেদ বিল্লালের দেশে আসার কথা ছিল। এ ঘটনার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মরদেহ দেশে আনার চেষ্টা চলছে।


কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে

