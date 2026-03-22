কুমিল্লায় বাস-ট্রেন সংঘর্ষে নিহত ১২

কুমিল্লায় বাস-ট্রেন সংঘর্ষে নিহত ১২
কুমিল্লার সদর দক্ষিণে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১২ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন। তাদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার (২১ মার্চ) রাত ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার পদুয়ারবাজার বিশ্বরোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত নার্স মো. বোরহান উদ্দিন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহতদের মধ্যে ৭ জন পুরুষ, নারী ৩ জন ও দুই শিশু রয়েছে।
বিস্তারিত আসছে....
জাহিদ পাটোয়ারী/এমআইএইচএস