জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৬:৫৭ এএম, ২২ মার্চ ২০২৬
কুমিল্লায় বাস-ট্রেন সংঘর্ষে নিহত ১২
সংঘর্ষের পর দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বাস

কুমিল্লার সদর দক্ষিণে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১২ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন। তাদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (২১ মার্চ) রাত ৩টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার পদুয়ারবাজার বিশ্বরোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত নার্স মো. বোরহান উদ্দিন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতদের মধ্যে ৭ জন পুরুষ, নারী ৩ জন ও দুই শিশু রয়েছে।

বিস্তারিত আসছে....

জাহিদ পাটোয়ারী/এমআইএইচএস

