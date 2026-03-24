প্রীতি ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন দুই আর্জেন্টাইন
ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুত হচ্ছে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসেবে খেলছে প্রীতি ম্যাচও। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে বাতিল হয় সেই ম্যাচ। ফিফার অনুমতি না মেলায় বাতিল হয় গুয়াতেমালার সঙ্গে ম্যাচও। এরপর জাম্বিয়া ও মৌরিতানিয়ার বিপক্ষে খেলার সূচি দিয়েছে আলবিলেস্তেরা।
আগামী ২৭ মার্চ আর্জেন্টিনার বুয়েন্স এইরেসের লা বোম্বোনেরা স্টেডিয়ামে মৌরিতানিয়া এবং ৩১ মার্চ প্রতিপক্ষ জাম্বিয়া। ম্যাচ দুটিই ঘরের মাঠে। বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের সবশেষ ম্যাচ ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের আগে।
চোটের কারণে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে আর্জেন্টিনার স্কোয়াডে। দেশটির ঘরোয়া লিগে রিভার প্লেটের হয়ে খেলার সময় গঞ্জালো মন্টিয়েল চোটে পড়ে ছিটকে গেছেন প্রীতি ম্যাচ দুটির স্কোয়াড থেকে। বিকল্প হিসেবে ডাকা পেয়েছেন অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের নাহুয়েল মোলিনা।
এছাড়াও ছিটকে গেছেন সেন্টারব্যাক লিওনার্দো বালের্দিও। তার পরিবর্তে স্কোয়াডে ডাকা হয়েছে রিভার প্লেটে খেলা সেন্টারব্যাক লুকাস মার্টিনেজ কুয়ার্তাকে। যদিও ২০২৪ কোপা আমেরিকার পর তার আর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হয়নি।
