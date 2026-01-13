নারায়ণগঞ্জে বাবুর্চিকে কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জে বাবুর্চিকে কুপিয়ে হত্যা
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পূর্ব শত্রুতার জেরে রায়হান মিয়া (৪৫) নামে এক বাবুর্চিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাতে ফতুল্লার ইসদাইর রেলস্টেশন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত রায়হান মিয়া ফতুল্লার গলাচিপা এলাকার মৃত মেছের আলীর ছেলে।
নিহতের ছেলে সাব্বির বলেন, ‘আমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে ফতুল্লার তল্লা এলাকায় সিরাজ মিয়ার বাড়িতে একটি ফ্লাট বাসা ভাড়া নিয়ে আমরা তিন ভাই ও বাবা থাকতাম। বাবা বাবুর্চির কাজ করতেন। কয়েকদিন আগে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মাদক ব্যবসায়ী রাজ্জাক ও তার লোকজনের সঙ্গে বাবার তর্ক হয়।’
‘ওই সময় রাজ্জাকসহ তার লোকজন বাবাকে মারধর করেন। বিষয়টি আমরা তিন ভাই জানতে পেরে রাজ্জাকের কাছ থেকে বাবাকে দূরে থাকতে বলেছিলাম। এর মধ্যে রাতে বাবাকে একা পেয়ে রাজ্জাক ও তার লোকজন এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখে। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে খানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
