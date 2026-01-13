  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালী-৪

বিএনপি প্রার্থীর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করে টাকা দাবি, জিডি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪০ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালী-৪ (সদর-সূবর্ণচর) আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহানের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এ ঘটনায় সুধারাম মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন মোহাম্মদ শাহজাহান।

এতে তিনি উল্লেখ করেন, আমার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর হ্যাক করে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে বিভিন্ন জনকে মেসেজে টাকা দাবি করা হচ্ছে। প্রতারকরা ভিন্ন একটি বিকাশ নম্বর দিয়ে টাকা পাঠাতে বলছে। এছাড়া একটি অপরিচিত নম্বর থেকে আমাকে মোবাইল বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিচ্ছে। অন্যথায় আমার অপূরণীয় ক্ষতি হবে বলা হচ্ছে।

মোহাম্মদ শাহজাহানের মিডিয়া সেলের সদস্য জহির মাহবুব তুহিন বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, প্রতারকচক্র বিএনপি প্রার্থীর নম্বর হুবহু ব্যবহার করে রাজশাহীর বাঘা উপজেলা থেকে টাকা দাবি করছে। এ ব্যাপারে থানায় সাধারণ ডায়েরি করে আইনগত সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ শাহজাহান জাগো নিউজকে বলেন, এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হওয়া অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রতারক চক্রের সঙ্গে কেউ যাতে টাকা লেনদেন না করে এজন্য সবাই সতর্ক থাকবেন। পারলে এ ব্যাপারে তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করবেন।

