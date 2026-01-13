  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তান সীমান্তে ফের বোমা বিস্ফোরণ, ৬ পুলিশ সদস্য নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত/ ফাইল ছবি: এএফপি

আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত ঘেঁষা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে আবারও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। পৃথক দুটি বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ছয়জন পুলিশ সদস্য নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) ট্যাংক জেলায় গোমাল বাজার সড়কে একটি সাঁজোয়া পুলিশ যানকে লক্ষ্য করে প্রথম বোমা হামলাটি চালানো হয়। রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বিস্ফোরিত বোমাটিতে ঘটনাস্থলেই ছয়জন পুলিশ সদস্য নিহত হন।

একই দিনে লক্ষ্মী মারওয়াত জেলায় একটি পুলিশ ভ্যানকে লক্ষ্য করে স্থাপিত বোমার বিস্ফোরণে আরও তিনজন পুলিশ সদস্য আহত হন। আহতদের মধ্যে একজন অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নকভি নিহত পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এ ঘটনায় প্রদেশের পেশোয়ার, বান্নু ও খাইবার জেলায় পৃথক অভিযান চালিয়ে অন্তত আটজন সশস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসবাদবিরোধী বিভাগ (সিটিডি)। এছাড়া বেশ কয়েকটি নাশকতার পরিকল্পনাও ভেস্তে দেওয়া হয়েছে।

মোহসিন নকভি বলেছেন, খাইবার পাখতুনখাওয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রচেষ্টাকে আমরা প্রশংসার চোখে দেখি।

তবে এ বোমা হামলার দায় এখনো কেউ স্বীকার করেনি। গত বছরে অক্টোবরে সীমান্ত হামলার ঘটনায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পাকিস্তান-আফগানিস্তান। দুই দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে বহু সেনা ও সন্ত্রাসী সদস্যদের হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

এক্ষেত্রে পাকিস্তান অভিযোগ করেছে যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে হামলা চালানো সন্ত্রাসী সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) কে নিজ দেশে আশ্রয় দিয়ে বিভিন্ন ভাবে এসব হামলার সহযোগিতা করে যাচ্ছে আফগানিস্তান সরকার। এক্ষেত্রে ভারত এ সংগঠনটিকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছে।

তবে এসব অভিযোগ প্রথম থেকেই অস্বীকার করে আসছে আফগান তালেবান সরকার।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

