বাণিজ্য মেলার ক্রেতাদের নজর কাড়ছে লাইবা রুটি মেকার

বাণিজ্য মেলার ক্রেতাদের নজর কাড়ছে লাইবা রুটি মেকার
নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ৩০তম আসর চলছে। এরই মধ্যেই জমে উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন। এবারের মেলায় অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে লাইবা রুটি মেকার।
লাইবা রুটি মেকার প্রস্তুতকারক সূত্রে জানা গেছে, এ রুটি মেকারগুলো মূলত কাঠের তৈরি এবং পরিবেশবান্ধব। এতে সহজে চাপ দিয়ে প্রায় সমান ও গোল রুটি তৈরি করা যায়। লাইবা রুটি মেকার একটি মাল্টি রেসিপি মেকার। রুটি তৈরির জন্য পিড়ি-বেলুন ছাড়াই কাঠের তৈরি এ রুটি মেকারটির মাধ্যমে অনেক ধরনের কাঁচা ও সিদ্ধ আটার রুটি ও পরোটা তৈরি করা যায়।
রুটি তৈরি হবে কাগজের মতো পাতলা এবং আকারে বড় বা যেমন খুশি। এতে যেকোনো শেপের আটাই দেওয়া হোক না কেন রুটি হবে গোলাকার। স্বাদ এবং পুষ্টিগুণের কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই তৈরি হবে আদি ও অকৃত্রিম রুটি।
এই রুটি মেকারগুলো তৈরিতে মেহগনি এবং বাবলা এ দুই ধরনের কাঠ ব্যবহার করা হয়। মেহগনি কাঠ খুব শক্ত এবং ঘন আঁশযুক্ত। সেইসঙ্গে বাবলা গাছের কাঠ খুবই টেকসই। তাই এই কাঠের তৈরি লাইবার রুটি মেকার খুবই টেকসই ও জনপ্রিয়। লাইবার একাধিক মডেলের রুটি মেকার রয়েছে ক্রেতারা তাদের প্রয়োজন ও বাজেট অনুযায়ী বেছে নিতে পারে।
লাইবার মোট ৬ টি মডেলের রুটি মেকার রয়েছে। ছোট বাজেট ফ্রেন্ডলি ইকো- ২৭৫ প্রো; মূল্য ২২৫০ টাকা, ছোট স্মার্ট ওয়ান এস এম- ৫০০ প্রো; মূল্য ২৬৫০ টাকা, কমফোর্টেবল ইউজ এস এম-৬৭৫ প্রো; মূল্য ৩২৫০ টাকা, বিগ চয়েজ এস এম- ৬৭৫ প্রো; মূল্য ৪ হাজার টাকা, ক্লাসি এন্ড হেবি এস টি- ৭২৫ প্রো, পাওয়া যাচ্ছে মূল্য ৫৫০০ টাকায়। এখানকার রুটি মেকারগুলোতে কোনো রকম বিদ্যুতের ব্যবহার ছাড়াই মিনিটে ৮ থেকে ১০টি রুটি তৈরি করা যায়।
লাইবার প্যাভিলিয়নে রুটি মেকার দেখছিলেন আখি আক্তার। তিনি বলেন, প্রতিদিন বেলুন পিড়িতে রুটি বানাতে আর ভালো লাগে না, খুব কষ্ট হয়। তাই কম কষ্টে অল্প সময়ে স্বাস্থ্যসম্মত রুটি তৈরির জন্য রুটি মেকার দেখছি। একটি মডেল পছন্দ হয়েছে। দামে বনলে কিনবো।
রুটি মেকার কিনতে আসা সিফাতুল মারুফ বলেন, বাড়িতে গৃহিণীদের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং অল্প সময় রুটি তৈরির জন্য রুটি মেকার কিনলাম। দেখলাম এই রুটি মেকারে মিনিটে ৮ থেকে ১০টি রুটি বানানো যাচ্ছে। দেখতেও খুব সুন্দর হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তাই একটা নিলাম।
লাইবার প্যাভিলিয়নের ম্যানেজার ফাহিম বলেন, লাইবা রুটি মেকার একটি মাল্টি রেসিপি মেকার। রুটি তৈরির জন্য পিড়ি-বেলুন ছাড়াই কাঠের তৈরি এ রুটি মেকারটির মাধ্যমে অনেক ধরনের কাঁচা ও সিদ্ধ আটার রুটি ও পরোটা তৈরি করা যায়। মেহগনি এবং বাবলা কাঠ দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়। এগুলো খুবই মজবুত টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত। প্রতি মিনিটে আট থেকে দশটি রুটি বানানো যায়। এতে গৃহিণীদের সময় বাঁচে এবং কষ্ট লাঘব হয়। রুটি মেকার নারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। আমাদের এখানে ২২০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫ হাজার টাকা মূল্যের ছয়টি মডেলের রুটি মেকার রয়েছে। মেলার প্রথম দিকে ক্রেতার সংখ্যা কম ছিল। তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ার পর থেকে মেলা বেশ জমে উঠেছে। ভালো সাড়া পাচ্ছি।
মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৭টি প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্তোরাঁ, দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্যমেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলছে।
নাজমুল হুদা/এফএ/জেআইএম