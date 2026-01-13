নারায়ণগঞ্জে কারাবন্দি আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জে কারাবন্দি আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু
নারায়ণগঞ্জে হুমায়ন কবির নামে কারাবন্দি এক আওয়ামী লীগ নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।
এর আগে সোমবার রাত ৯টায় কারাগারে অসুস্থ হলে তাকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
মৃত হুমায়ন কবির নারায়ণগঞ্জ শহরের গলাচিপা এলাকার পঞ্চায়েত কমিটির সাবেক সভাপতি মৃত চান শরীফ সরদারের ছেলে। তিনি মহানগর আওয়ামী লীগের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি ছিলেন।
নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ ডিসেম্বর অসুস্থ অবস্থায় হুমায়ন কবিরকে সদর থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনার একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর থেকেই তিনি নারায়ণগঞ্জ কারাগারে বন্দি ছিলেন।
নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার ফোরকান বলেন, সোমবার রাতে বন্দি হুমায়ন কবিরের বুকে ব্যথা উঠলে তাকে জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে তার মৃত্যু হয়।
