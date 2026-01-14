সীমান্ত পার হওয়ার সময় কুমিল্লায় হত্যা মামলার তিন আসামি গ্রেফতার

সীমান্ত পার হওয়ার সময় কুমিল্লায় হত্যা মামলার তিন আসামি গ্রেফতার
কুমিল্লায় সীমান্ত পার হওয়ার সময় হত্যা মামলার তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন বিজিবি- ৬০।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে কুমিল্লা সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
কুমিল্লা সেক্টরের সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিজিবি সূত্র জানায়, ব্যাটালিয়নের অধীন খাদলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ২০৪৯/৭-এস এর শূন্য লাইন থেকে প্রায় ১০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুটিয়া এলাকায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার আগে তিনজন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়। তারা সবাই হত্যা মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।
গ্রেফতাররা হলেন- দুই ভাই মো. সাইদুর রহমান (২৪) ও শাফিউল জান্নাত প্রকাশ সিয়াম (১৯)। তারা উভয়ে মো. সবুজ মিয়ার ছেলে এবং কুমিল্লার বুড়িচং থানার জগতপুর (নাগরবাড়ি) গ্রামের বাসিন্দা। অপরজন শাহারিয়ার নাজিম জয় (১৯)। তিনি কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার বাঁশমঙ্গল গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে।
বুড়িচং থানা সূত্রে জানা যায়, আটকরা কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার জগতপুর (নাগরবাড়ি) গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর আলমের মেয়ে ফাহিমা আক্তার আখি (২৩) হত্যাকাণ্ডে জড়িত। এ ঘটনায় বুড়িচং থানায় মামলা রয়েছে। গ্রেফতারের পর বিজিবি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষে তিন আসামিকে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।
এ বিষয়ে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বিজিবি সীমান্ত নিরাপত্তা ও জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়মিত অভিযানের মাধ্যমে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/এমএস